Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Tekirdağ'a ulaştı - Son Dakika

Selanik'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evden 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaştırılmak üzere alınan toprak Tekirdağ'a ulaştı.

Gümülcine Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi bisikletçiler tarafından sabah saatlerinde İpsala Sınır Kapısı'na getirilen toprak daha sonra Malkara'ya ulaştırıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Utku Zorlutuna ata toprağını Malkara İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Remzi Barış'a, Barış da Tekirdağ Temsilcisi Yavuz Limon'a teslim etti.

Malkara'dan yola çıkan bisiklet sporcuları kent merkezine ulaştı.

Grup Gençlik Merkezi önünde alkışlarla karşılandı.

Limon, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çok anlamlı bir etkinlik için pedal çevirdiklerini ve Edirne'den teslim aldıkları toprağı 120 kilometre pedal çevirerek İstanbul sınırına ulaştıracaklarını ifade etti.