Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Tekirdağ'a ulaştı - Son Dakika
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Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Tekirdağ'a ulaştı

09.05.2022 15:32

Selanik'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evden 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaştırılmak üzere alınan toprak Tekirdağ'a ulaştı.

Selanik'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evden 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaştırılmak üzere alınan toprak Tekirdağ'a ulaştı.

Gümülcine Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi bisikletçiler tarafından sabah saatlerinde İpsala Sınır Kapısı'na getirilen toprak daha sonra Malkara'ya ulaştırıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Utku Zorlutuna ata toprağını Malkara İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Remzi Barış'a, Barış da Tekirdağ Temsilcisi Yavuz Limon'a teslim etti.

Malkara'dan yola çıkan bisiklet sporcuları kent merkezine ulaştı.

Grup Gençlik Merkezi önünde alkışlarla karşılandı.

Limon, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çok anlamlı bir etkinlik için pedal çevirdiklerini ve Edirne'den teslim aldıkları toprağı 120 kilometre pedal çevirerek İstanbul sınırına ulaştıracaklarını ifade etti.

Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı Ata toprağı Tekirdağ'a ulaştı
Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı Ata toprağı Tekirdağ'a ulaştı
Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı Ata toprağı Tekirdağ'a ulaştı
Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı Ata toprağı Tekirdağ'a ulaştı
Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı Ata toprağı Tekirdağ'a ulaştı

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Son dakika haberi... Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Türkiye'ye ulaştı Son dakika haberi... Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Türkiye'ye ulaştı Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Tekirdağ'a ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Tekirdağ'a ulaştı - Son Dakika
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