BURSA'da bir kişinin, bisikletle geldiği iş yerinin önündeki ısıtıcı ve fırını alıp kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Yeşil Burca Caddesi'nde, elektronik eşya tamiri yapılan iş yerinde meydana geldi. Bisikletli bir kişi, geldiği iş yerinin önündeki ısıtıcı ve fırını alıp büyük bir poşete koydu. Şüpheli, daha sonra bisikletiyle bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek, 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › BİSİKLETİYLE GELDİĞİ İŞ YERİNİN ÖNÜNDEN ISITICI VE FIRIN ÇALDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika