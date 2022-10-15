Son dakika haberi! BİSİKLETİYLE KAMYONUN ALTINDA KALAN LİSELİ MUHAMMET, YARALI KURTULDU - Son Dakika
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Son dakika haberi! BİSİKLETİYLE KAMYONUN ALTINDA KALAN LİSELİ MUHAMMET, YARALI KURTULDU

15.10.2022 04:25

Son dakika haberine göre ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, bisikletiyle kamyonun altında kalan lise öğrencisi Muhammet D., yaralandı.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, bisikletiyle kamyonun altında kalan lise öğrencisi Muhammet D., yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde, Atatürk Caddesi ile Çiftlik Caddesi'nin kesiştiği sinyalizasyonlu kavşakta meydana geldi. Murat M. yönetimindeki, kasasında yük bulunmayan 33 ALS 202 plakalı kamyon, kavşaktan Çiftlik Caddesi istikametine dönüş yaptığı esnada yaya geçidinde bisikletiyle seyir halindeki lise öğrencisi Muhammet D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen lise öğrencisi, kamyonun ön tampon altındaki boşlukta, bisikleti ise tekerlekleri arasında kaldı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Muhammet D., ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: DHA

Atatürk Caddesi, Yeniköy, Çiftlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! BİSİKLETİYLE KAMYONUN ALTINDA KALAN LİSELİ MUHAMMET, YARALI KURTULDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! BİSİKLETİYLE KAMYONUN ALTINDA KALAN LİSELİ MUHAMMET, YARALI KURTULDU - Son Dakika
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