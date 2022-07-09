Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gece saatlerinde düzenlenen 'Huzur' uygulamasında, haklarında yakalama kararı bulunan 11 şüpheli ile üzerlerindeki bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ile yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

Kaynak: DHA

Bismil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Bismil'de 'huzur' uygulaması: 19 gözaltı - Son Dakika

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