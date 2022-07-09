Son dakika haberi... Bismil'de 'huzur' uygulaması: 19 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Bismil'de 'huzur' uygulaması: 19 gözaltı

09.07.2022 10:33
Son dakika haberi... Bismil'de 'huzur' uygulaması: 19 gözaltı

Son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen 'huzur' uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlarla yakalanan 19 şüpheli, gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen 'huzur' uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlarla yakalanan 19 şüpheli, gözaltına alındı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gece saatlerinde düzenlenen 'Huzur' uygulamasında, haklarında yakalama kararı bulunan 11 şüpheli ile üzerlerindeki bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ile yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.


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Diyarbakır'da 'Huzur uygulamasında' 19 şüpheli gözaltına alındı Diyarbakır'da 'Huzur uygulamasında' 19 şüpheli gözaltına alındı Son dakika: Diyarbakır'da çocuğu darp edip gasp yapan şüpheliler tutuklandı Son dakika: Diyarbakır'da çocuğu darp edip gasp yapan şüpheliler tutuklandı
Kaynak: DHA

Bismil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bismil'de 'huzur' uygulaması: 19 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Bismil'de 'huzur' uygulaması: 19 gözaltı - Son Dakika
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