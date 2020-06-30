Son dakika haberi | BIST 30 Endeksi'nde 1 Temmuz'dan itibaren açığa satış yasağı kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haberi | BIST 30 Endeksi'nde 1 Temmuz'dan itibaren açığa satış yasağı kaldırıldı

Son dakika güncel haberi... Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 1 Temmuz'dan itibaren Borsa İstanbul "BIST 30 Endeksi"nde yer alan pay piyasalarında açığa satış yasağının kaldırılmasına karar verildiğini bildirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 1 Temmuz'dan itibaren Borsa İstanbul "BIST 30 Endeksi"nde yer alan pay piyasalarında açığa satış yasağının kaldırılmasına karar verildiğini bildirdi.

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SPK'den yapılan açıklamada, kurulun daha önce Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da yasak kapsamına alındığına dair yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verdiği anımsatıldı.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) tarafından ödünç pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu temin edecek, düzenli ve sürekli teklif bulunmasını sağlayacak teknik geliştirmelerin tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildiğine işaret edilen açıklamada, yeni sistemde ilk etapta Borsa İstanbul "BIST 30 Endeksi" kapsamında yer alan pay senetlerinin "Otomatik Ödünç Verme Talimat Ekranları aracılığıyla aracı kurumlar tarafından ödünce konu edilebileceği" belirtildi.

Açıklamada, bu gelişmeler dikkate alınarak açığa satış yasaklarına ilişkin kurulun bugünkü toplantısında aldığı kararlara yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"1 Temmuz'dan itibaren Borsa İstanbul AŞ tarafından ilan edilen BIST-30 Endeksinde yer alan pay piyasalarında kaldırılmasına, BIST-30 Endeksi dışında kalan pay piyasalarında uygulamanın devam etmesine karar verilmiştir. Ayrıca, açığa satış yasağı kaldırılan pay piyasalarında gerçekleştirilecek işlemlerde, kurulumuzun Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 24. ve 28. maddeleri uyarınca, gün içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlara ilişkin olarak da açığa satış tuşuna basılmasının zorunlu olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verilmiştir."

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 20:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | BIST 30 Endeksi'nde 1 Temmuz'dan itibaren açığa satış yasağı kaldırıldı - Son Dakika

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