Son dakika haberi | BIST100 yatay hareket ediyor, dolar 6.84 lirada

Yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.71 düşüşle 109 bin 51 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), hafif toparlanıp 109 bin 800 puan üzerinde artıya geçtikten sonra yatay hareket ediyor.

Güne ekside başlayan BIST Sanayi Endeksi ve BIST Hizmetler Endeksi artıya geçerken, BIST Mali Endeks ekside kaldı.

Çin'in sanayi üretimi ve perakende satışlarına ilişkin verilerin beklenenden düşük çıkması ve Covid-19 salgınına ilişkin kaygıların artmasıyla üzerine, Asya'da hisse senedi borsaları genel olarak yeni haftaya düşüşlerle başladı.

Yeni haftada, piyasalar öncelikle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, Salı ve Çarşamba günleri, Fed'in yarı yıllık para politikasına ilişkin olarak Kongre önünde vereceği ifadeye odaklanacak.

Yatırımcılar, özellikle Fed'in ekonomiye ve tahvil alım ve borçlanma programlarına ilişkin görüşleri için Powell'ın konuşmalarına odaklanacak.

ABD'nin Mayıs ayı perakende satış verileri de Salı günü açıklanacak. Nisan ayı perakende satışları yüzde 16.4 ile rekor düzeyde düşse de, ekonomistler, karantinaların sona erdiği bir ortamda yüzde 8.0 dolayında toparlanma bekliyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) işsizlik, enflasyon, perakende satışlar ve konut fiyat enflasyonu verilerini açıklayacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Brexit sonrası ilişkiler üzerine duraksayan görüşmeleri yeniden canlandırmak üzere Pazartesi günü Başbakan Boris Johnson ile görüşecek.

Birleşik Krallık hükümeti adına geçen Cuma günü konuşan bir sözcü, Avrupa Birliği (AB) ile serbest ticaret görüşmelerini (free trade agreement - FTA) Temmuz ayından itibaren yoğunlaştırmayı kararlaştırdıklarını açıkladı. Birleşik Krallık, AB'den bu yıl sonu itibarıyla ayrılmayı hedefliyor.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 480/490 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 12.1 bileşik düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8141 lira ve en yüksek 6.8401 lirayı gördükten sonra, 6.84 – 6.85 lira aralığında,

euro en düşük 7.6457 lira ve en yüksek 7.7059 lirayı gördükten sonra, 7.70 – 7.71 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.4951 lira ve en yüksek 8.58111 lirayı gördükten sonra 8.56 – 8.57 lira aralığında hareket ediyor.

Doların küresel piyasalarda yeniden güçlenmesiyle euro/dolar paritesi 1.13 düzeyinin de altına çekilerek 1.1226 - 1.1268 aralığına indi.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, "Geride bıraktığımız haftada küresel piyasaların güçlü bir düzeltme hareketi ile karşılaştığını gördük. Ancak geri çekilmenin sadece Fed toplantısının bir sonucu olduğunu düşünmüyoruz. Öyle ki, Fed karamsar bir tablo çizmiş olsa da yaşanan geri çekilmede kar satışlarının büyük etkisi olduğunu söyleyebiliriz" dedi ve gelişmeleri şöyle yorumladı:

"Bu noktada, hisse senetlerinin küresel ölçekte kısa vadeli doygunluk seviyesine ulaşmış olması zaten düzeltme olabileceğine yönelik güçlü sinyaller veriyordu. Bu açıdan bakıldığında Fed toplantısı piyasalara düzeltme yapması için aradığı fırsatı sunmuş oldu. Özetle şimdilik ana trendin çok fazla değiştiğini düşünmüyoruz.

"Kaldı ki, Borsa İstanbul açısından baktığımızda endeksin Mart ayından bu yana yukarı yönlü bir kanal içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. 105 binin üzerinde kalındıkça da bu trendin korunacağını söylemek mümkün.

"Yeni haftaya başlarken ise gerek korona virüste ikinci dalga endişelerinin artması gerekse Çin'den gelen perakende satışlar ve sanayi üretimi rakamlarının beklentilerden daha zayıf bir tablo ortaya koyması satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Hafta boyunca yurtiçinde gündemin göreceli olarak sakin olduğunu görüyoruz.

"Bu noktada içeride Haziran ayı beklenti anketi dışında önemli bir gündem maddesi bulunmuyor. Hatırlanacağı gibi TCMB Temmuz 2019'dan bu yana son dokuz toplantısında faizlerde toplam 1575 baz puan indirim yapmıştı Mevcut durumda faizler yüzde 8.25 seviyesinde bulunuyor.

"Son toplantı sonrasında yayımladığı metinde enflasyon beklentileri ve iç talep koşullarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon eğilimlerinin ılımlı seyrettiğine dikkat çeken Merkez Bankası'nın verdiği mesajlar koşulların lehte kalmaya devam etmesi durumunda ölçülü faiz indirimlerine kapının açık olduğuna yönelik sinyaller vermişti.

"Dolayısıyla ankette özellikle politika faizine ilişkin beklentilerin ne yönde değiştiğini takip edeceğiz. Bu hafta yurtdışında ise ABD'den gelecek olan perakende satışlar ve sanayi üretimi rakamları öne çıkıyor. Ayın hemen başındaki ABD Mayıs ayı istihdam rakamları beklentilere kıyasla çok güçlü bir tablo ortaya koymuştu. Bu noktada diğer verilerin de benzer bir patikada hareket edip etmeyeceği önemli.

"İyimser veriler görmeye devam etmemiz risk iştahının güç kazanmasını sağlayabilir. Ancak bu durum Fed'in duruşunu en azından şimdilik çok fazla değiştirmeyecektir.

"Veriler dışarıda bırakıldığında ise bu hafta hem Japonya hem de İngiltere merkez bankalarının toplantıları var. Her iki merkez bankasının da para politikalarında büyük ölçekli bir değişime gitmesi beklenmiyor.

"Buna karşın son dönemde verilen mesajlar göz önünde bulundurulduğunda İngiltere Merkez Bankası'nın varlık alım programının büyüklüğünü artıma potansiyeline sahip olduğunu söyleyebiliriz. Son toplantıda iki üyenin alımların artırılması yönünde oy kullandığını düşünürsek bu yönde bir adım görmemiz sürpriz olmayacaktır. Bu hafta ayrıca Fed Başkanı Powell'ın Kongre'de yapacağı yarıyıl sunumunu da takip edeceğiz."