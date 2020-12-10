Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,346 ve 1,366 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.23 artışla 1,353.36 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.56 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.68 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.23 eksideydi.

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