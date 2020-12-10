Son dakika haberi | BIST100 yüzde 0.23 yükseldi, dolar 7.87 lirada - Son Dakika

Son dakika haberi | BIST100 yüzde 0.23 yükseldi, dolar 7.87 lirada

10.12.2020 18:06
Son dakika haberi | BIST100 yüzde 0.23 yükseldi, dolar 7.87 lirada, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,346 ve 1,366 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.23 artışla 1,353.36 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,346 ve 1,366 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.23 artışla 1,353.36 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.56 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.68 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.23 eksideydi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini sıfırda, mevduat faizi oranını "eksi yüzde 0.5"te sabit tuttu.

Euro bölgesi ekonomisinin koronavirüs salgınının ikinci dalgasıyla başa çıkmasına yardımcı olmak için para politikasını bir kez daha gevşeten ECB'den faiz kararıyla ilgili yapılan açıklamada, "Pandeminin dinamikleri ve aşı uygulamalarının zamanlaması da dahil olmak üzere belirsizlik hala yüksek. Döviz kurundaki gelişmeleri, orta vadeli enflasyon görünümüne olası etkileri açısından da izlemeye devam edeceğiz" denildi.ECB, hükümet ve şirket borçlanma maliyetlerini rekor düzeyde düşük tutmak amacıyla Pandemik Acil Durum Satın Alma Programının toplam boyutunu 500 milyar euro artırarak 1.85 trilyon euroya çıkardı ve süresini Mart 2022'ye kadar uzattı.ECB ayrıca, bankalara uzun vadeli ucuz kredi verdiği, "hedeflenmiş uzun vadeli refinansman operasyonları (TLTRO)" programının süresini bir yıl uzatarak Haziran 2022'ye çekti.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8188 lira ve en yüksek 7.8776 lirayı gördükten sonra, 7.87 – 7.88 lira aralığında,euro en düşük 9.4454 lira ve en yüksek 9.5637 lirayı gördükten sonra, 9.56 – 9.57 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4299 lira ve en yüksek 10.5032 lirayı gördükten sonra 10.48 – 10.49 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.20751 - 1.21352 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20913 düzeyindeydi. Türkiye genelinde işsizlik, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 1.1 puan düşüşle yüzde 12.7'ye geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, aynı dönemde tarım dışı işsizlik 1.5 puanlık azalış ile yüzde 14.9 düzeyine düştü.Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı 733 bin kişi azalarak 27 milyon 707 bin kişiye, istihdam oranı da 2.0 puanlık azalışla yüzde 44.1'e geriledi.İstihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 350 bin, sanayi sektöründe 29 bin, hizmet sektöründe 520 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 166 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18.5'i tarım, yüzde 19.9'u sanayi, yüzde 6.3'ü inşaat, yüzde 55.3'ü de hizmet sektöründe yer aldı.İşgücü de aynı döneminde 1 milyon 282 bin kişi azalarak 31 milyon 724 bin kişiye, işgücüne katılma oranı da 3.0 puanlık azalışla yüzde 50.5'e düştü. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam), hesaplamalarına göre, işsizlik oranındaki toplumsal cinsiyet farkı, Eylül döneminde "0.4 puan" arttı.Betam'ın "İşgücü Piyasası Görünümü: Aralık 2020" raporunda, "Kadın işgücüne katılım oranında Eylül'de görülen düşüş kadın işgücüne katılım oranının pandemi öncesi veya tarihi yüksek seviyelerine çok daha geç ulaşacağını düşündürmektedir" denildi.Türkiye genelinde, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan Eylül döneminde, yıllık bazda 1.8 puan azalışla yüzde 24.3'e, istihdam oranı da 2.4 puan azalışla yüzde 31.6'ya geriledi.


Borsa İstanbul, İstihdam, Eylül, Euro, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | BIST100 yüzde 0.23 yükseldi, dolar 7.87 lirada - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Terör örgütü PKK, Barış Pınarı bölgesinde kontrol noktasına saldırdı: 2 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı Genç kadın, 257 gün önce yakalandığı koronavirüsün belirtilerini halen yaşamaya devam ediyor Mesut Özil'den F.Bahçelileri heyecanlandıran paylaşım! Videodaki detay dikkat çekti Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Çin'de koronavirüse karşı kabin memurlarına "yetişkin hasta bezi" tavsiye edildi Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 650 milyon dolara yükseldi
Cuma namazı sonrası Türkiye'de bütün camilerde yağmur duası edilecek Cuma namazı sonrası Türkiye'de bütün camilerde yağmur duası edilecek         
18:09
Arsenal ve Milan Sao Paolo'nun genç golcüsü Brenner'i transfer etmeyi düşünüyor Arsenal ve Milan Sao Paolo'nun genç golcüsü Brenner'i transfer etmeyi düşünüyor         
17:46
Ermenistan'da Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular hükümet binasına girmeye çalıştı Ermenistan'da Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular hükümet binasına girmeye çalıştı         
17:27
Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı         
17:16
Macron'dan liderlere bir küstah çağrı daha: Türkiye'ye karşı AB ülkelerinin egemenliğini savunmalıyız Macron'dan liderlere bir küstah çağrı daha: Türkiye'ye karşı AB ülkelerinin egemenliğini savunmalıyız         
17:02
Boğazını falçatayla kesip tecavüz etmeye kalkışmıştı! Rabia'nın hayatını karartan zanlıya 53 yıl hapis cezası Boğazını falçatayla kesip tecavüz etmeye kalkışmıştı! Rabia'nın hayatını karartan zanlıya 53 yıl hapis cezası         
16:50
Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü         
15:37
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek         
14:42
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada         
14:22
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu         
14:04
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 18:23:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | BIST100 yüzde 0.23 yükseldi, dolar 7.87 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei