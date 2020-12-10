Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,346 ve 1,366 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.23 artışla 1,353.36 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.56 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.68 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.23 eksideydi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini sıfırda, mevduat faizi oranını "eksi yüzde 0.5"te sabit tuttu.Euro bölgesi ekonomisinin koronavirüs salgınının ikinci dalgasıyla başa çıkmasına yardımcı olmak için para politikasını bir kez daha gevşeten ECB'den faiz kararıyla ilgili yapılan açıklamada, "Pandeminin dinamikleri ve aşı uygulamalarının zamanlaması da dahil olmak üzere belirsizlik hala yüksek. Döviz kurundaki gelişmeleri, orta vadeli enflasyon görünümüne olası etkileri açısından da izlemeye devam edeceğiz" denildi.ECB, hükümet ve şirket borçlanma maliyetlerini rekor düzeyde düşük tutmak amacıyla Pandemik Acil Durum Satın Alma Programının toplam boyutunu 500 milyar euro artırarak 1.85 trilyon euroya çıkardı ve süresini Mart 2022'ye kadar uzattı.ECB ayrıca, bankalara uzun vadeli ucuz kredi verdiği, "hedeflenmiş uzun vadeli refinansman operasyonları (TLTRO)" programının süresini bir yıl uzatarak Haziran 2022'ye çekti.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8188 lira ve en yüksek 7.8776 lirayı gördükten sonra, 7.87 – 7.88 lira aralığında,euro en düşük 9.4454 lira ve en yüksek 9.5637 lirayı gördükten sonra, 9.56 – 9.57 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4299 lira ve en yüksek 10.5032 lirayı gördükten sonra 10.48 – 10.49 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.20751 - 1.21352 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20913 düzeyindeydi. Türkiye genelinde işsizlik, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 1.1 puan düşüşle yüzde 12.7'ye geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, aynı dönemde tarım dışı işsizlik 1.5 puanlık azalış ile yüzde 14.9 düzeyine düştü.Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı 733 bin kişi azalarak 27 milyon 707 bin kişiye, istihdam oranı da 2.0 puanlık azalışla yüzde 44.1'e geriledi.İstihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 350 bin, sanayi sektöründe 29 bin, hizmet sektöründe 520 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 166 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18.5'i tarım, yüzde 19.9'u sanayi, yüzde 6.3'ü inşaat, yüzde 55.3'ü de hizmet sektöründe yer aldı.İşgücü de aynı döneminde 1 milyon 282 bin kişi azalarak 31 milyon 724 bin kişiye, işgücüne katılma oranı da 3.0 puanlık azalışla yüzde 50.5'e düştü. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam), hesaplamalarına göre, işsizlik oranındaki toplumsal cinsiyet farkı, Eylül döneminde "0.4 puan" arttı.Betam'ın "İşgücü Piyasası Görünümü: Aralık 2020" raporunda, "Kadın işgücüne katılım oranında Eylül'de görülen düşüş kadın işgücüne katılım oranının pandemi öncesi veya tarihi yüksek seviyelerine çok daha geç ulaşacağını düşündürmektedir" denildi.Türkiye genelinde, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan Eylül döneminde, yıllık bazda 1.8 puan azalışla yüzde 24.3'e, istihdam oranı da 2.4 puan azalışla yüzde 31.6'ya geriledi.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi | BIST100 yüzde 0.23 yükseldi, dolar 7.87 lirada - Son Dakika Ekonomi