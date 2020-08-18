Son dakika haberi: BIST100 yüzde 0.58 yükseldi, dolar 7.37 lirada

Merkez Bankası 'nın ( TCMB ) sıkılaştırma adımları kapsamında geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 11.3 oldu.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,084.47 puan ve 1,100.59 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.58 artışla 1,092.46 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.40, BIST Mali Endeks yüzde 1.30, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.41 artıdaydı.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 18:05

Kaynak: DHA

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