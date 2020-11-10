Son dakika haberi! BIST100 yüzde 0.93 yükseldi, dolar 8.15 lirada - Son Dakika

Son dakika haberi! BIST100 yüzde 0.93 yükseldi, dolar 8.15 lirada

10.11.2020 18:08
Son dakika haberi! BIST100 yüzde 0.93 yükseldi, dolar 8.15 lirada, System.String[]

Son dakika haber... Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,218 ve 1,244 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.93 artışla 1,243.00 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,218 ve 1,244 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.93 artışla 1,243.00 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.61 ve BIST Mali Endeks yüzde 2.07 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.03 eksideydi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yaptığı yazılı açıklamada, "Ekonomi politikalarımızın esası, büyüme ve istihdamı artırma amacıyla uluslararası normlara uygun, şeffaf, öngörülebilir, hesap verebilir politikaların tasarımı ve uygulanmasının sağlanmasıdır" dedi ve ekledi:

"Uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla, bir taraftan tüm vatandaşlarımızın üreterek gelir elde ettiği bir ortam tesis ederken, diğer taraftan başta Covid-19'un olumsuz etkilerinigidermek üzere insan odaklı bir anlayış içerisinde sosyal programlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. "Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 19 Kasım'da yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısına kadar oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında "gerekli politika kararları alınacağını" vurguladı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.0372 lira ve en yüksek 8.3887 lirayı gördükten sonra, 8.15 – 8.16 lira aralığında,euro en düşük 9.4898 lira ve en yüksek 9.9237 lirayı gördükten sonra, 9.64 – 9.65 lira aralığında,sterlin en düşük 10.5949 lira ve en yüksek 10.0569 lirayı gördükten sonra 10.82 – 10.83 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18069 - 1.18388 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18249 düzeyindeydi. Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) yurt dışında toplam 1 milyar dolar ya da dövizcinsinden eşit tutara kadar tahvil ihracı kararı aldı. Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ihraç veya ihraçların azami 10 yıl vadeli olacağı belirtildi.Türkiye genelinde işsizlik Temmuz, Ağustos, Eylül aylarını kapsayan Ağustos döneminde yüzde 13.2'ye, istihdam edilenler 975 bin kişi azalarak 27 milyon 554 bin kişiye, istihdam oranı da 2.4 puanlık azalış ile yüzde 43.9'a geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 456 bin kişi azalarak 4 milyon 194 bin kişiye geriledi.İşsizlik oranı da 0.8 puanlık azalış ile, geçen yılın Ağustos dörnemindeki yüzde 14.0'ten yüzde 13.2 düzeyine geriledi. Aynı dönemode tarım dışı işsizlik oranı 1.0 puanlık azalış ile yüzde 15.7 oldu.İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.8 puanlık azalışla yüzde 13.5'e, tarım dışı işsizlik oranı ise 1.1 puanlık azalışla yüzde 15.7'ye geriledi. Bu yaş grubunda istihdam oranı 2.2 puanlık azalışla yüzde 48.8, işgücüne katılma oranı ise 3.1 puanlık azalışla yüzde 56.4 oldu.

İşsizlik oranı, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta aynı dönemde 1.3 puan azalışla yüzde 26.1'e, istihdam oranı ise 3.3 puan azalarak yüzde 31.1'e geriledi. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 5.4 puanlık azalışla yüzde 42.1'e geriledi. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.3 puanlık artışla yüzde 30.4 düzeyine yükseldi.


Borsa İstanbul, İstihdam, İşsizlik, Salı, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! BIST100 yüzde 0.93 yükseldi, dolar 8.15 lirada - Son Dakika Ekonomi


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