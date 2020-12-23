Son dakika haberi! Bitcoin 23,500 dolar düzeyine yükseldi

Kripto para piyasalarında, Birleşik Krallık'ta coronavirüsün mutasyon geçirdiğinin belirlenmesinin etkisiyle gelen satış dalgasının başta yeni rekor düzeylere yükselen Bitcoin olmak üzere birçok birimi aşağıya çekti. Toplam hacim bazında ilk beş arasında yer alan XRP'deki düşüş yüzde 21'i buldu.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 24,161 dolarlık yeni zirvesinden, sert düşüşle 23,000 doların altına geriledikten sonra 23,500 dolar sınırına döndü.