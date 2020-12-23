Son dakika haberi! Bitcoin 23,500 dolar düzeyine yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi! Bitcoin 23,500 dolar düzeyine yükseldi

23.12.2020 08:32
Son dakika haberi! Bitcoin 23,500 dolar düzeyine yükseldi, System.String[]

Son dakika haber... Kripto para piyasalarında, Birleşik Krallık'ta coronavirüsün mutasyon geçirdiğinin belirlenmesinin etkisiyle gelen satış dalgasının başta yeni rekor düzeylere yükselen Bitcoin olmak üzere birçok birimi aşağıya çekti.

Kripto para piyasalarında, Birleşik Krallık'ta coronavirüsün mutasyon geçirdiğinin belirlenmesinin etkisiyle gelen satış dalgasının başta yeni rekor düzeylere yükselen Bitcoin olmak üzere birçok birimi aşağıya çekti. Toplam hacim bazında ilk beş arasında yer alan XRP'deki düşüş yüzde 21'i buldu.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 24,161 dolarlık yeni zirvesinden, sert düşüşle 23,000 doların altına geriledikten sonra 23,500 dolar sınırına döndü.

Bu gelişmeleri, "piyasaları ciddi şekilde etkileyebilecek daha fazla kısıtlamanın gelebileceği kaygılarına" bağlayan analistlere göre, böyle gelişmelerde genellikle kısa vadeli işlem yapanlar, rallinin durduğunu fark ettikleri anda pozisyonlarını terk ediyor ve kısa bir süre sonra yeniden toparlanma başlıyor. Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.67 artışla 23,486.56 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 21.56'yu buldu. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 24 saatte yaklaşık 12 milyar dolarlık artışla 436.67 milyar dolara yükseldi.Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 51 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin üç tanesi düşenler arasındaydı.Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 9.0 milyar dolar artışla 648 milyar dolara yükselirken, 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 9.0 milyar dolarlık düşüşle 203 milyar dolara geriledi.Toplam 8,082 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,331 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 67.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 2.67 artışla 23,486.56 dolar,2. Ethereum yüzde 1.23 artışla 618.17 dolar,3.Tether yüzde 0.11 düşüşle 0.99 dolar,4.XRP yüzde 20.04 düşüşle 0.38 dolar,5.Litecoin yüzde 6.59 artışla 110.85 dolar,6.Bitcoin Cash yüzde 0.24 artışla 311.58 dolar,7.Chainlink yüzde 0.48 artışla 12.45 dolar,8.Binance Coin yüzde 4.01 artışla 33.77 dolar,9.Cardano yüzde 3.52 düşüşle 0.15 dolar,10.Polkadot yüzde 2.84 artışla 5.06 dolardan işlem görüyordu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Kripto Para Teknolojisi" başlıklı bölümünde, şöyle denildi: "2009 yılından itibaren hayatımıza giren kripto para kavramı esasında, Türkçe'de blokzinciri anlamına gelen 'blockchain' teknolojisine dayanmaktadır. Kripto paralarla ilgili her türlü işlem blokzincir sistemi üzerinden yapılmaktadır."Blokzincir, internet üzerinde toplanan bilgilerin veya verilerin açık bir kayıt defteri olarak tanımlanabilmektedir. Sistem en temelde şifreli bir verinin zincir halkaları ile birbirlerine bağlanması ve değiştirilemez bloklar halinde birleştirilmesine dayanmaktadır. Zincir üzerine eklenmiş verilerin değiştirilmesi ya da silinmesi neredeyse imkansızdır. "Bunun nedeni bir zincirdeki veride değişiklik yapılabilmesi için söz konusu zincirin en başındaki bloğa kadar gidilmesinin gerekmekte olmasıdır. Bu durum pratikte imkansızdır. Bu özelliği sayesinde blokzincir verilerin depolanması konusunda oldukça güvenli bir sistemdir."Ayrıca sistem dışarıdan yapılabilecek müdahalelere de dayanıklıdır. Dışarıdan yapılabilecek bir müdahalenin başarılı olabilmesi için sistemde bulunan blokların en az %51'inin aynı anda değiştirilmesi gerekmektedir. Günümüz teknolojisinde bu işlemin yapılabilmesi teorik olarak mümkün görünse de bu denli büyük bir işlem hacmini gerçekleştirebilecek bir bilgisayar kapasitesi bulunmamaktadır."Blokzincir teknolojisinin en büyük özelliği merkezi olmayan bir doğrulama sistemine sahip olmasıdır. Bu açıdan dijital dönüşümün yaşandığı en etkili alanlardan biri olarak gösterilmektedir. "Dijital kayıt deposu vazifesi görebilen blokzincir gayrimenkul, araç ve değerli varlıkların kanıt ve kaydından doğum, evlilik ve ölüm belgelerinin tutulmasına, seçimlerin gerçekleştirilmesi ve akıllı kontratların yönetilmesinden finansal dokümanların saklanması, işlenmesi ve yönetilmesine kadar çok farklı alanlarda uygulanabilen değerli bir teknolojidir. "Blokzincir teknolojisi bireysel kullanıcılara dijital kimlik üzerinde bugüne kadar benzeri görülmemiş bir kontrol imkanı sağlamaktadır. Dolayısıyla küresel açık bir hesap defteri olan blokzincir sadece kripto paraların üretiminde değil birçok farklı alanda saklama, yönetme ve depolama gibi işlemler için kullanılmaktadır. Dijital kimliğe sağladığı imkan onu güven ekonomisinin anahtarı kılmaktadır." (Grafik)


Son dakika haberi! Bitcoin 23,500 dolar düzeyine yükseldi

Birleşik Krallık, Bitcoin, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Bitcoin 23,500 dolar düzeyine yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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