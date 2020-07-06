Son dakika haberi... Bitcoin 9,000 dolar sınırında - Son Dakika

Son dakika haberi... Bitcoin 9,000 dolar sınırında

Son dakika haberleri... Yeni haftanın ilk saatlerinde 8,984 dolara kadar gerileyen Bitcoin, sonradan toparlanarak yeniden 9,000 doların üzerine döndü.

Yeni haftanın ilk saatlerinde 8,984 dolara kadar gerileyen Bitcoin, sonradan toparlanarak yeniden 9,000 doların üzerine döndü.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en büyük 100 birimin 56'sı gerilerken, gerileyenlerin dört tanesi ilk 10 birim arasında yer aldı. Bu gelişmelerle, Perşembe günü toparlanarak 9,200 doların üzerine yükselen Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.22 düşüşle 9,089 dolara çekildi.

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Toplam 5,690 kripto para biriminin işlem gördüğü 22,849 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 52.59 milyar doları bulurken, toplam piyasa hacmi de 261.58 milyar dolar olarak hesaplandı. Toplam piyasa hacminin yüzde 64.2'sini Bitcoin oluşturuyor.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 0.22 düşüşle 9,089.48 dolar,

2. Ethereum yüzde 0.07 düşüşle 227.61 dolar,

3.Tether yatay 0.99 dolar,

4.XRP yüzde 0.76 artışla 0.17 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 0.26 düşüşle 222.94 dolar,

6.Bitcoin SV yüzde 0.45 düşüşle 154.38 dolar,

7.Litecoin yüzde 0.13 artışla 41.74 dolar,

8.Cardano yüzde 2.12 artışla 0.09 dolar,

9.Binance Coin yüzde 0.56 artışla 15.57 dolar,

10.Crypto.com Coin yüzde 1.57 artışla 0.13 dolardan işlem görüyordu.

Analistlere göre, son zamanlarda Bitcoin fiyatında görülen olumsuz hareketler, madencilerin aşırı arzlarından kaynaklanıyor. Bu durumun, özellikle madencilerin hareketlerinin fiyat üzerinde doğrudan ve gerçek zamanlı etkisi olduğunun altını çizen analistlere göre, bunun özellikle 23 Haziran'da yaşanan sert düşüşlerde gözlemlendi.

Buna göre, madenciler 23 Haziran'da piyasaya o gündeki yapılan üretiminin üç katı daha fazla Bitcoin arz ettiler ve bu da fiyatların sert düşmesine neden oldu.

Veri analitiği şirketi Digital Assets Data'nın kurucu ortağı ve CEO'su Mike Alfred, geçen hafta Cointelegraph'a yaptığı açıklamada, 23 Haziran'da madenci satışlarının hiç görülmediği kadar yüksek düzeylere tırmandığını söyledi.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 08:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Bitcoin 9,000 dolar sınırında - Son Dakika Ekonomi
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