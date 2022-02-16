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Son dakika haberi: Bitlis merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi: Bitlis merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

16.02.2022 16:17
Son dakika haberi: Bitlis merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika haberler: BİTLİS merkezli 3 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BİTLİS merkezli 3 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları belirtilen, şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bitlis merkezli, Giresun ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ'ye üye olma suçundan haklarında arama kararı bulunan 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, firari bir kişinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bitlis merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bitlis merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
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