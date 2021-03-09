Son dakika haberi: Bitlis merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberler: Bitlis merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Bitlis merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmalar sürüyor. Bu kapsamda büfe/ankesör araması yapan, ByLock kullandığı tespit edilen ve mahrem yapılanmada yer alan şüphelilere yönelik Bitlis, İstanbul ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Bitlis merkezde 2, İstanbul ve Mardin'de 1'er şüpheli gözaltına alındı.

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