Son dakika haberi! Bitlis'te, 16 kilo eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada 16 kilo 600 gram eroin ele geçirilirken, sürücü B.D. gözaltına alındı.

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