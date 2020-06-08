Son dakika haberi | Bitlis'te 19 köydeki sokağa çıkma yasağı sona erdi - Son Dakika

Bitlis'te bazı köy ve bağlı mezralarda uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezine bağlı 19 köy ve mezralarında 30 Mayıs'ta başlatılan sokağa çıkma yasağının sona erdiği bildirildi.

Açıklama, şunlar kaydedildi:

"İl merkezi sınırlarındaki Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Akgün, Kutlu, Güllüce, Dikme, Aşağıdikme, Yukarıdikme, Esenburun, Beşkaynak, Bayırlı, Kınalı, Uçankuş, Yarönü, Dursun, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Aşağıkoçak, Çeltikli köyleri ile mezraları bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 30 Mayıs saat 22.00'da başlatılan sokağa çıkma yasağı, bugün saat 18.00'dan itibaren kaldırılmıştır."