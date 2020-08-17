Son dakika haberi | Bitlis'te 48 kilogram kubar esrar ve 2 bin 345 kök kenevir ele geçirildi
Son dakika haberi: Bitlis'in Mutki ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu 48 kilogram kubar esrar ve 2 bin 345 kök kenevir ele geçirildi.
Bitlis'in Mutki ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu 48 kilogram kubar esrar ve 2 bin 345 kök kenevir ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Mutki ilçesi Meydan köyünde M.Ç. isimli şahsın yasa dışı kenevir ekimi yaparak uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair bilgi elde edilmiştir. Bunun üzerine Mutki Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mutki ilçesi Meydan köyünde şüpheli şahsa ait arazide icra edilen operasyonel faaliyette 2 bin 345 kök kenevir bitkisi ve kurutulmuş vaziyette 48 kilo kubar esrar ele geçirildi. Konu ile ilgili Mutki Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda kenevir maddeleri yakılarak imha edilmiş, kubar esrar maddesine el konulmuş ve arazi sahibi şüpheli M.Ç. hakkında adli işlemler başlatılmıştır" denildi. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 09:34
Kaynak: İHA
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