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Son dakika haberi: Bitlis'te Eren-11 operasyonları kapsamında iki terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Bitlis'te Eren-11 operasyonları kapsamında iki terörist etkisiz hale getirildi

21.06.2021 16:10
Son dakika haberi: Bitlis'te Eren-11 operasyonları kapsamında iki terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı, Eren-11 operasyonları kapsamında, Bitlis Hizan kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Eren-11 operasyonları kapsamında, Bitlis Hizan kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince, J-İHA ve J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğiyle Bitlis Hizan kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, iki teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği operasyonların devam ettiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bitlis'te Eren-11 operasyonları kapsamında iki terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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