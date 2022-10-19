Son dakika haberleri | BİTLİS'TE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 7 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | BİTLİS'TE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 7 YARALI

19.10.2022 20:24

Son dakika haber... BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 7 kişi de yaralandı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 7 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tatvan- Van karayolunun Küçüksu mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 49 AZ 108 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen 34 PL 2172 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 7 kişi de yaralandı. Hafif ticari araç ile otomobilin hurdaya döndüğü kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise otopsi işlemleri için hastane morguna konuldu. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatılan karayolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Kızıl akbabalar sürü halinde görüntülendi Kızıl akbabalar sürü halinde görüntülendi 16 araç trafikten men edildi 16 araç trafikten men edildi

Tragger, Tatvan, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | BİTLİS'TE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 7 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:51 Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti
22:37 Ünlü hakemlerin paylaşımları Fenerbahçe taraftarının kafasını karıştırdı: Operasyon yapılıyor
22:30 Hababam Sınıfı'nın müdürünün oğlu da kendisi kadar ünlü çıktı! Meğer Seksenler dizisinde rol alıyormuş
21:48 Galatasaray'ın yeni futbolcusunun Kastamonusporlu oyuncuya yaptığı hareket gündem oldu
21:25 İstanbul'un göbeğine asılan ilan vatandaşların ağzını açık bıraktı: Türkçe bilen eleman aranıyor
21:18 Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çelebi'nin eşi için kullandığı "Kariyeri çocuk doğurmak" sözlerine tepki gösterdi: Utanç verici
21:15 Hatayspor, sahasında Düzcespor'a 2-0 mağlup oldu
20:45 Benzema ödül törenine eli bandajsız çıktı! Serçe parmağının şeklini görenler çok şaşırdı
20:29 Rusya, Kiev'i bombaladığı SİHA'ları İran'dan mı aldı? Hamaney, soruya cevap vermek yerine gövde gösterisi yaptı
20:12 Eski ehliyetleri değiştirme süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 23:32:36. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | BİTLİS'TE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 7 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement