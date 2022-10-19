Son dakika haberleri | BİTLİS'TE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 7 YARALI

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 7 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tatvan- Van karayolunun Küçüksu mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 49 AZ 108 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen 34 PL 2172 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 7 kişi de yaralandı. Hafif ticari araç ile otomobilin hurdaya döndüğü kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise otopsi işlemleri için hastane morguna konuldu. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatılan karayolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)