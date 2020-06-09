Son dakika haberi! Bitlis'te iki bina karantinaya alındı

Son dakika haberleri: Bitlis'in Ahlat ilçesinde iki bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde iki bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 pozitif vaka tespit edilen iki apartmanın İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "İlçenin Tunus ve Erkizan mahallelerindeki iki bina, koronavirüs pozitif vakalarının görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, bugün saat 19.30 itibarıyla geçici süreyle karantinaya alınmasına, her iki binada ikamet eden vatandaşların dairelerinden giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına karar verilmiştir."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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