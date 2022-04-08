Son dakika haberi! Bitlis'te iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Bitlis-Baykan kara yolunda 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adem Özdoğan yönetimindeki 34 NS 741 plakalı tır, Bitlis-Baykan kara yolunun Narlıdere mevkisinde, karşı yönden gelen Orçun Bayram idaresindeki 33 BTD 67 plakalı tır ile çarpıştı.
Kaza yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralı Özdoğan, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kaynak: AA
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