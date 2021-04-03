Son dakika haberi... Bitlis'te Kovid-19 nedeniyle bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi - Son Dakika

Son dakika haberi... Bitlis'te Kovid-19 nedeniyle bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi
03.04.2021 07:31
Son dakika haber... Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir okulda uzaktan eğitim yapılmasına karar verildi.
Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir okulda uzaktan eğitim yapılmasına karar verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla merkeze bağlı, Saidi Nursi İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde ikinci bir karar alınana kadar yüz yüze eğitim öğretimine ara verilerek uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildiği aktarıldı.
Açıklamada, uygulama kapsamında gerekli tedbirlerin kolluk kuvvetlerince alınacağı kaydedildi.
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