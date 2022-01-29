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Son dakika haberi... Bitlis'te meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Bitlis'te meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı

29.01.2022 21:23
Son dakika haberi... Bitlis'te meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Bitlis ve Tatvan'da meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı.

Bitlis ve Tatvan'da meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kazalar, bugün akşam saatlerine doğru Bitlis-Tatvan karayolu mevkiinde meydana geldi.

İlk kaza çevre yolu üzerinde bulunan Bitlis E tipi kapalı ceza evi mevkiinde meydana geldi. Kazaya karışan tır ile kamyonette yaralanan 3 kişi AFAD, 112, itfaiye ve emniyet personelinin yardımıyla Bitlis Devle Hastanesine kaldırıldı.

İkinci kaza ise Tatvan'da meydana geldi. 3 ayrı aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanarak ayakta tedavi edildi.

Kazalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor. - BİTLİS

Son dakika haberi... Bitlis'te meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Bitlis'te meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Bitlis'te meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Bitlis'te meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı

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Bitlis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Bitlis'te meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Bitlis'te meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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