Son dakika haberi! Bitlis'te mezun olan 452 polis adayı için tören düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Bitlis'te mezun olan 452 polis adayı için tören düzenlendi

22.06.2022 22:47
Son dakika haberi! Bitlis'te mezun olan 452 polis adayı için tören düzenlendi

Son dakika haberler... Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 452 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 452 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, POMEM bahçesinde düzenlenen 27. dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Polis Meslek Eğitim Merkezini birincilikle tamamlayan Mehmet Ceyhan, teşekkür konuşması yaptı ve yaş kütüğüne plaket çaktı.

Törene katılan Vali Oktay Çağatay, polis adaylarına her zaman hukuk doğrultusunda mesleklerini icra etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kendisini vatanına, milletine ve ülkesine gönül vererek meslek aşkıyla parıldayan 452 öğrencinin, onur ve şeref dolu meslek yolculuğunun ilk adımının hatırasını paylaşmak üzere bir araya geldiklerini belirten Çağatay, şöyle konuştu:

"Polisimiz, halkın düzen ve güvenliğinin istenen seviyeye getirilmesi, toplumdaki maddi ve manevi kayıpların azaltılması, halkımızın huzur ve güven içinde yaşaması, insan haklarının korunması ve hukukun uygulanması görevlerini büyük bir fedakarlıkla gecesini gündüzüne katarak yerine getirmektedir. Bu uğurda canlarını ortaya koyarak çalışan tüm emniyet mensuplarımızı canıgönülden kutluyorum. İnsanın, hayatında en güzel hatıraları ve dostlukları kazandığı, şahsiyetinin teşekkül ettiği en önemli mekan şüphesiz okuldur. Mesleki okullarımız, polislerimizi yetiştirirken onların, mesleki bilgi ve donanımların yanında, ahlaki ve vicdani değerlerle yoğrulmuş bireyler olmalarına bilhassa dikkat etmekte ve özen göstermektedirler. Bugün yaşadığınız onur ve sevincinizi sizlerle birlikte yürekten paylaşıyorum."

Konuşmaların ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangını bölgesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefonla törene bağlanarak katılımcılara hitap etti.

Dereceye giren öğrencilere Vali Çağatay ve protokol üyeleri diploma ve hediyelerini verdi.

Polis adaylarının yemin etmesiyle sona eren törene, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferit İzci, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Okulu Müdürü Kazım Kaman, kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve öğrenci aileleri katıldı.

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Kaynak: AA

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bitlis'te mezun olan 452 polis adayı için tören düzenlendi - Son Dakika

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