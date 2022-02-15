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Son dakika haberi: Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda 13 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda 13 kişi yakalandı

15.02.2022 19:29
Son dakika haberi: Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda 13 kişi yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Bitlis Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde yapılan PKK/KCK operasyonunda 13 şüpheli şahıs yakalandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde yapılan PKK/KCK operasyonunda 13 şüpheli şahıs yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında, Tatvan 1, Güroymak 3, Ahlat 10, Adilcevaz 1, Hizan 3 ilçelerimizde ve Diyarbakır 1 ilinde toplamda 19 şüpheli şahsa yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda; 13 şüpheli yakalanmış, 6 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Terörle Mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - BİTLİS

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Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Bitlis, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda 13 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda 13 kişi yakalandı - Son Dakika
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