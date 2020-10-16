Son dakika haberi... Bitlis'te PKK'ya ait el bombaları ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberi... Bitlis'te PKK'ya ait el bombaları ele geçirildi
16.10.2020 16:58
Edinilen son dakika haberine göre BİTLİS'in Mutki ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait el bombaları ele geçirildi.
BİTLİS'in Mutki ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait el bombaları ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mutki ilçesine bağlı Kapaklı Köyü kırsalında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. "Şehit J.Asb.Çvş. Mehmet Volkan 2020-175" adıyla düzenlenen operasyonda yapılan arazi arama- tarama faaliyeti sonucu 9 el bombası ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.
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