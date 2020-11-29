Son dakika haberi! Bitlis'te, teröristlerin toprağa gömdüğü malzemeler ele geçirildi - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis 'in Tatvan ilçesine bağlı Sarıdal Köyü kırsalında terör örgütü PKK 'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit J.Uzm.Onb. Halil Ateş 2020-94' adıyla düzenlenen operasyonda, teröristlerin plastik bidonlar içerisinde toprağa gömdüğü yaşam ve inşaat malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler, yerinde imha edildi.

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