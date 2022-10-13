Son dakika haberi: Bitlis'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

13.10.2022 11:24
Son dakika haberi: Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Bitlis'te bir otomobilde yapılan aramada 995 gram metanfetamin ile 779 gram esrar ele geçirildi.

Bitlis'te bir otomobilde yapılan aramada 995 gram metanfetamin ile 779 gram esrar ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durdurulan bir otomobilde arama yapıldığı belirtildi. Yapılan aramada 995 gram metamfetamin maddesi ve 779 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Bitlis'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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