BİTLİS'TE UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON: 6 TUTUKLAMA - Son Dakika

BİTLİS'te, polisin uyuşturucu satıcılara yönelik düzenlediği operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bitlis ve Tatvan'da uyuşturucu imalatı, kaçakçılığı ve ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 43,80 gram eroin, 43,74 gram metamfetamin, 8,27 gram toz esrar, 4 metadon hap, 1 ectasy hap, 8 suboxone hap, 1 baretta marka tabanca ve 10 tabanca fişeği ele geçirildi.Gözaltına alınan 9 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.