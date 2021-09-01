YANGINA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA HELİKOPTER DE KATILDI - Son Dakika

Diyarbakır kara yolu üzeri Buzlupınar mevkisinde çıkan örtü yangını, 3'üncü günde kısmen kontrol altına alındı. Alevlere müdahale sürerken, Eskişehir'den gelen bir yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katıldı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle geniş bir alana yayılan yangında şu ana kadar 20 hektar zarar gördü.

Bir helikopterin de havadan müdahale ettiği söyleyen Bitlis Orman İşletme Müdürü Tahir Baydaş, "Bu zor şartlar altında çalışmalar devam ediyor. Şu an bir helikopter, 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 6 pikabımızla yangınla mücadele halindeyiz. 2 toplumsal olaylarda kullanılan TOMA da destek veriyor. Meteoroloji'den aldığımız verilere göre, şiddetli rüzgarın saat 17.00 itibarıyla durmasını bekliyoruz. Lütfen sigara izmariti, piknik ateşi tarzında ateşe sebebiyet verecek hiçbir şey yapmayalım. Çünkü bir kişinin hatasıyla belki 50-100 kişi, binlerce hayvan hayatı etkilenmektedir. Bu konuda duyarlı olan Bitlislimizi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bütün gücümüzü yangını söndürmeye sarf etmiş durumdayız. Söndürdükten sonra daha detaylı bilgi vereceğiz. Şu an 90 personelimiz araziye dağılmış durumda. Arazi şartları çok sarp. 100 metreden 200-300 metre rakıma kadar yükselebilirler. Şiddetli rüzgarın etkisi de var ama bütün gücümüzle yangını kontrol altına almak için uğraşıyoruz" diye konuştu.