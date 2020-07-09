Son dakika haberi... Biyoteknoloji şirketine 'ihracatın yıldızı' ödülü - Son Dakika

Son dakika haberi... Biyoteknoloji şirketine 'ihracatın yıldızı' ödülü

Son dakika haberi... Biyoteknoloji şirketi VSY Biotechnology, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından online düzenlenen, 2019 İhracatın Yıldızları ödül töreninde 'Medikal' alanında birincilik ödülü aldı.

Biyoteknoloji şirketi VSY Biotechnology, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından online düzenlenen, 2019 İhracatın Yıldızları ödül töreninde 'Medikal' alanında birincilik ödülü aldı.

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Yaklaşık 7 bin 100 üye ile Türkiye'nin önde gelen İhracatçı Birlikleri'nden olan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) en fazla ihracat yapan kuruluşları ödüllendirdi. VSY Biotechnology de, "İhracatın Yıldızları' ödüllerinde 'Medikal' alanda birincilik ödülü aldı. Ödülü aldıkları için mutlu olduklarını belirten VSY Biotechnology CEO'su Dr. Fatih Ergin, "Geçtiğimiz yıl 20,6 milyar dolar ihracat tutarıyla Türkiye'ye katma değer sağlayan, 27 sektör ve 16 alt sektörü bünyesinde barındıran İKMİB'den İhracatın Yıldızı Ödülü'nü bu yıl da almak bizleri mutlu etti. VSY Biotechnology Ailesine ve tüm paydaşlarımıza gösterdikleri başarılardan dolayı teşekkür ederiz. Hedeflerimize ulaşmada bu başarılar bize güç veriyor. Dünyanın ilk 5 şirketi arasında yer almak hedefimize yönelik çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin normalleşme sürecine hızlı bir adaptasyon gösterdiğini de dile getiren Dr. Ergin, yeni dönemde de ihracat oranlarının artış göstereceğini öngördüklerini söyledi. Şirket geçtiğimiz yıl da aynı alanda "İhracatın Yıldızları" ödüllerinde birincilik ödülü almıştı.


İstanbul, Türkiye, İhracat, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi... Biyoteknoloji şirketine 'ihracatın yıldızı' ödülü - Son Dakika
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