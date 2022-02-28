Son dakika haberi... Blinken, G7 ülkelerinin ve Ukrayna'nın dışişleri bakanları ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Blinken, G7 ülkelerinin ve Ukrayna'nın dışişleri bakanları ile telefonda görüştü

28.02.2022 09:29
Son dakika haberi... Blinken, G7 ülkelerinin ve Ukrayna'nın dışişleri bakanları ile telefonda görüştü

Gelen son dakika haberlerine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 Dışişleri Bakanları ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 Dışişleri Bakanları ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın bugün G7 üyesi olan Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilciliği ile bir telefon görüşmesi yaptığını, görüşmeye Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın da katıldığını bildirdi.

Görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik, "önceden tasarlanmış, gerekçesiz ve gereksiz saldırılarının" ele alındığına işaret eden Price, "Blinken ve G7'deki mevkidaşları, Kuleba'ya Rusya işgaline ortak yanıt vereceklerini bildirdi." ifadesini kullandı.

ABD ve G7 ortaklarının Ukrayna halkını desteklediğini olduğunu ve Rusya'ya sert yaptırımlar getirdiğinin altının çizen Price, "Ukrayna halkının yananda duruyoruz ve onların cesareti ve kahramanlıklarını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşı ile Rusya'nın saldırılarını görüştü ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşı ile Rusya'nın saldırılarını görüştü

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Blinken, G7 ülkelerinin ve Ukrayna'nın dışişleri bakanları ile telefonda görüştü - Son Dakika


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