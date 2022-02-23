Son dakika haber! WASHINGTON - Blinken ve Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuyla ilgili kararını değerlendirdi - Son Dakika
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Son dakika haber! WASHINGTON - Blinken ve Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuyla ilgili kararını değerlendirdi

23.02.2022 02:11

Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıması ile bu hafta Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile planlanan görüşmesini iptal ettiğini ve Moskova'nın saldırganlığını artırması durumunda yaptırımları ağırlaştıracaklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıması ile bu hafta Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile planlanan görüşmesini iptal ettiğini ve Moskova'nın saldırganlığını artırması durumunda yaptırımları ağırlaştıracaklarını açıkladı.

Blinken, başkent Washington'da temaslarda bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimirto Kuleba ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Haftalardır Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek üzere kuvvetlerini hareket ettirdiğini söylediklerini belirten Blinken, "Rusya Ukrayna'yı işgal ederse ABD ve ortakları hızlı ve ağır bedeller ödetecek demiştik. Rusya Ukrayna'ya yönelik harekete geçti biz de güçlü ve ortak yanıtımızı verdik. Başkan bugün Rusya saldırısına karşılık ilk yaptırım paketini duyurdu." dedi.

Bu adımın, ABD ortakları ile koordine edilerek atıldığını anlatan Blinken, "Rusya Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını tırmandırırsa biz de ortaklarımızla yaptırımlarımızı artıracağız." diye konuştu.

Blinken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın Rus elitlerini ve ailelerini de hedef alacaklarına işaret etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Rusya'nın Ukrayna kararı üzerine Kuzey Akım-2 boru hattının sertifikasyon sürecini süresiz olarak askıya almasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Blinken, ortak ve müttefiklerle Avrupa'nın enerji ihtiyacı konusunda çalışmalar yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Lavrov ile toplantısını iptal etti

Geçen hafta, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmemesi durumunda mevkidaşı Lavrov ile görüşme planı yaptığını hatırlatan Blinken, "Rusya işgale başladığından ve diplomasiyi reddettiğinden dolayı görüşme yapmanın mantığı kalmadı. Ortaklarımızla görüştüm, hepsi de mutabık kaldı ve Dışişleri Bakanı Lavrov'a bir mektup yollayarak bu kararımı kendisine bildirdim." dedi.

Kuleba: Hala Putin'i durdurabiliriz

Toplantıda açıklamalarda bulunan Kuleba ise Rusya'nın ayrılıkçı sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanımasına ilişkin "Ne Ukrayna ne de dünya bu absürtlüğü tanıyacak. Putin aslında sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanımadı, Rusya'nın bu savaştan doğrudan sorumlu olduğunu tanımış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kuleba, Putin'in aldığı kararla Minsk Anlaşmalarını da ortadan kaldırdığını ve dünya düzeni ile uluslararası hukuku ihlal ettiğini kaydetti.

Rusya'ya yaptırım uygulamanın tam zamanı olduğunu ifade eden Kuleba, ABD'ye Moskova'ya yönelik yaptırımlardan dolayı teşekkür etti.

Kuleba, Rusya'ya yaptırım uygulanması için dünyaya çağrıda bulunurken, "Onu durduracak tek şey bizim birliğimiz ve kararlığımızdır ve hala onu durdurabiliriz." dedi.

"ABD'nin Donetsk ve Luhanks bölgelerinde yatırımı hedef alan başkanlık kararnamesine şaşırdık"

ABD Başkanı Joe Biden'ın önceki gün Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yatırımları yasaklayan başkanlık kararnamesine ilişkin değerlendirmede bulunan Kuleba, şöyle konuştu:

"Dürüst olmak gerekirse, dün Donetsk ve Luhansk'taki ekonomik faaliyetlere ilişkin başkanlık kararnamesini gördüğümüzde şaşırdık. Çünkü Rusya tarafından tanınan bölgeler cezalandırılırken, onları tanıyan Rusya'nın nasıl cezalandırıldığını anlayamadık."

Kuleba, Rusya'nın Kiev'in NATO üyeliği talebini öne sürmesinin sadece bir bahane olduğunu, o konu olmasaydı da Rusya'nın başka bir bahane bularak Ukrayna'ya saldıracağını dile getirdi.

Son dakika haber! WASHINGTON - Blinken ve Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuyla ilgili kararını değerlendirdi
Son dakika haber! WASHINGTON - Blinken ve Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuyla ilgili kararını değerlendirdi
Son dakika haber! WASHINGTON - Blinken ve Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuyla ilgili kararını değerlendirdi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! WASHINGTON - Blinken ve Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuyla ilgili kararını değerlendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! WASHINGTON - Blinken ve Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuyla ilgili kararını değerlendirdi - Son Dakika
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