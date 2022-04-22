Son dakika haberi: BM'den Afganistan'da camiye yapılan bombalı saldırıya kınama - Son Dakika
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Son dakika haberi: BM'den Afganistan'da camiye yapılan bombalı saldırıya kınama

22.04.2022 18:38
Son dakika haberi: BM'den Afganistan'da camiye yapılan bombalı saldırıya kınama

Son dakika haberine göre NEW Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesinde bir camiye yapılan bombalı saldırıyı kınadığı belirtildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenler için taziye ve yaralılara için de acil şifa dilenerek, sivillere yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukuka göre kesinlikle yasak olduğu kaydedildi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesindeki Mevlevi Sikander Camisi'ne cuma namazı esnasında düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirilmişti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmamıştı.

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Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: BM'den Afganistan'da camiye yapılan bombalı saldırıya kınama - Son Dakika


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