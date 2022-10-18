Son dakika haberi... BM'den Etiyopya ordusunun Tigray'daki hava saldırılarında sivillerin zarar görmesine tepki - Son Dakika
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Son dakika haberi... BM'den Etiyopya ordusunun Tigray'daki hava saldırılarında sivillerin zarar görmesine tepki

18.10.2022 14:22
Son dakika haberi... BM'den Etiyopya ordusunun Tigray'daki hava saldırılarında sivillerin zarar görmesine tepki

Son dakika gündem haberi: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Etiyopya'da iç çatışmaların sürdüğü Tigray eyaletinde ordunun isyancı gruplara düzenlediği hava saldırılarında sivil can kayıplarının yaşanmasına tepki açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Etiyopya'da iç çatışmaların sürdüğü Tigray eyaletinde ordunun isyancı gruplara düzenlediği hava saldırılarında sivil can kayıplarının yaşanmasına tepki açıklamasında bulundu.

Yüksek Komiser Volker Türk, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Ağustos'tan bu yana Etiyopya güçlerinin isyancı gruplara düzenlediği hava harekatı ve havan topu saldırılarının çok sayıda sivil can kaybına yol açtığı bilgisini paylaştı.

Hayatını kaybedenler arasında bir Uluslararası Arama ve Kurtarma Komitesi çalışanı olduğunu aktaran Türk, net can kaybı sayısının tespit edilemediğini ifade etti.

Türk, Tigray'da yaşanan insani dramın kabul edilemez olduğu ve son saldırılarla çatışmalardan etkilenen sivillerin durumunun daha kötüye gittiğini vurgulayarak "Bölgeye çok sayıda asker ve savaşçının sevk edilmesiyle çatışmaların artma riskinden ötürü tedirginim." ifadesini kullandı.

Taraflara, uluslararası insan hakları hukukuna riayet etme çağrısı yapan Türk, "Uluslararası hukuk kapsamında siviller ve sivil unsurların kasten hedef alınması, savaş suçu teşkil eder." değerlendirmesinde bulundu.

Türk, tarafların çatışmaları sonlandırması ve sürdürülebilir barış çözümü üzerinde birlikte çalışması gerektiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... BM'den Etiyopya ordusunun Tigray'daki hava saldırılarında sivillerin zarar görmesine tepki - Son Dakika

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