Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin, Arakanlı Müslümanlara karşı kitlesel şiddet eylemleri başlattığı 2017'den bu yana sivillere yönelik saldırıların devam ettiğini ve bu saldırıların bazılarının savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil edebileceğini bildirdi.

Bachelet, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde bu sabah başlayan BM İnsan Hakları Konseyinin 45'inci oturumunda, hazırladığı Myanmar raporunu 47 üyeli Konseye sundu.

Ülkede, halen Arakan ve Chin eyaletlerinde devam eden silahlı çatışmalardan Arakanlı Müslümanlar ve diğer etnik grupların olumsuz etkilendiğini aktaran Bachelet, sivillerin ortadan kaybolduğunu ve yargısız infaz, sivillerin kitlesel olarak yerinden edilmesi, keyfi tutuklamalar, işkence, gözaltında ölümler ve sivil mülkiyetin yok edilmesi gibi ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığını ifade etti.

Bachelet, "Sivil kayıplar artmaya devam ediyor. Bazı durumlarda, sivillerin ayrım gözetmeksizin hedef alındığı veya saldırıya uğradığı görülüyor. Bu da savaş suçu ve hatta insanlığa karşı suç teşkil edebilir." uyarısında bulundu.

BM Genel Kurulu ve İnsan Hakları Konseyinin Myanmar'daki suçluların hesap vermesi için çağrı yaptığını anımsatan Bachelet, "Ancak ne yazık ki bu konuda hiçbir somut önlem alınmadı. Gizli ve seçici askeri mahkemeler ve ulusal Soruşturma Komisyonu dahil ulusal girişimler yetersiz ve uluslararası standartların gerisinde kaldı." ifadesini kullandı.

Bachelet ayrıca Arakan'ın kuzeyinde bazı bölgelerin yakıldığını gösteren uydu görüntüleri olduğunu, görgü tanıklarının bunları "rahatsız edici olarak" nitelendirdiğini belirterek, görüntülere ilişkin bağımsız soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.

Myanmar ordusunda görevli iki asker, geçen hafta Arakanlı Müslümanları öldürdüklerini, toplu mezarlara gömdüklerini ve kadınlara tecavüz ettiklerini itiraf etmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansının Ağustos 2018'de yayımladığı rapora göre, 25 Ağustos 2017'den bu yana en az 24 bin Arakanlı Müslüman, Myanmar ordusu tarafından öldürüldü. Askerler 34 bin Arakanlı Müslüman'ı ateşe atarken, 114 bin Rohingya'yı da darbetti.

Rapora göre, ordu mensupları 18 bin kadına tecavüz etti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.