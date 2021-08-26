BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'da sosyo-ekonomik durumun hızla kötüye gittiği uyarısı yaparak ülkenin siyasi liderlerine acilen "etkili bir ulusal birlik hükümeti" kurması çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, basın brifinginde, "Lübnan halkı her gün yüksek enflasyon, yakıt, elektrik ve ilaç kıtlığıyla karşı karşıya ve temiz içme suyuna erişimde sıkıntı yaşıyor." dedi.

Dujarric,Genel Sekreter Guterres'in Lübnan'daki sosyo-ekonomik durumun hızla kötüye gitmesinden "derin endişe" duyduğunu belirterek, ülkenin siyasi liderlerine acilen temel hizmetlere erişim sağlayacak ve istikrar getirecek etkili bir ulusal birlik hükümeti kurması çağrısı yaptığını söyledi.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları arttırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede bir yılı aşkın süredir yeni hükümet kurulamadı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 26 Temmuz'da yeni hükümeti kurma görevini eski Başbakan Mikati'ye verdi.