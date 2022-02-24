Son Dakika | BM Genel Sekreteri Guterres: "Bu savaşın bir anlamı yok" - Son Dakika
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Son Dakika | BM Genel Sekreteri Guterres: "Bu savaşın bir anlamı yok"

24.02.2022 07:39

Son dakika haberlerine göre Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyon için "Bu savaşın bir anlamı yok. BM Şartı ilkelerini ihlal ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyon için "Bu savaşın bir anlamı yok. BM Şartı ilkelerini ihlal ediyor." dedi.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Rusya'nın operasyon kararının genel bir savaşa yol açması durumunda tahminlerde bulunmanın zor olduğunu belirten Guterres, ancak çok sayıda insanın öleceğini, yerinden edileceğini ve geleceğe dair umutlarını kaybedeceğini söyledi.

Guterres, "Açık olan şey bunun sonuçları olacaktır. ve benim için açık olan şu ki, bu savaşın bir anlamı yok. BM Şartı ilkelerini ihlal ediyor. Eğer durdurulmazsa Avrupa'da büyük acılara sebep olabilir." dedi.

Savaşın durdurulması için kendi açısından çağrıda bulunabileceğini aktaran Guterres, ancak Güvenlik Konseyi'nin tüzük tarafından bu durumu ele almak için yetkilendirildiğini hatırlattı.

Son Dakika | BM Genel Sekreteri Guterres: Bu savaşın bir anlamı yok
Son Dakika | BM Genel Sekreteri Guterres: Bu savaşın bir anlamı yok
Son Dakika | BM Genel Sekreteri Guterres: Bu savaşın bir anlamı yok

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Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | BM Genel Sekreteri Guterres: 'Bu savaşın bir anlamı yok' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | BM Genel Sekreteri Guterres: "Bu savaşın bir anlamı yok" - Son Dakika
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