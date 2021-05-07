Son dakika haberi: BM: İsrail'in Kudüs'teki 8 Filistinli aileyi zorla tahliye etmesi savaş suçu teşkil edebilir - Son Dakika

Son dakika haberi: BM: İsrail'in Kudüs'teki 8 Filistinli aileyi zorla tahliye etmesi savaş suçu teşkil edebilir

07.05.2021 16:05
Son dakika haberi: BM: İsrail'in Kudüs'teki 8 Filistinli aileyi zorla tahliye etmesi savaş suçu teşkil edebilir, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Birleşmiş Milletler (BM) işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki 8 ailenin İsrail makamlarınca evlerinden zorla çıkarılarak İsrail'in işgal ettiği bölgeye nakledilmesinin uluslararası insancıl hukuk uyarınca yasaklandığı ve savaş suçu teşkil edebileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki 8 ailenin İsrail makamlarınca evlerinden zorla çıkarılarak İsrail'in işgal ettiği bölgeye nakledilmesinin uluslararası insancıl hukuk uyarınca yasaklandığı ve savaş suçu teşkil edebileceği uyarısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Doğu Kudüs'teki Filistinli 8 ailenin zorla tahliyesine tepki gösterdi.

Colville, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki 8 Filistinli mülteci ailenin tahliye riskiyle karşı karşıya olduğunu, bunların dördü için bu riskin çok yakın olduğuna dikkati çekerek, "İsrail'i tüm zorla tahliye (operasyonlarını) derhal durdurmaya çağırıyoruz. Tahliyeler için talimat verilir ve uygulanırsa, İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükleri ihlal edilmiş olur." dedi.

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde son birkaç gündür rahatsız edici sahneler yaşandığını ve bölgede tansiyonun yükseldiğini aktaran Colville, Doğu Kudüs'ün işgal altındaki Filistin topraklarının parçası olmaya devam ettiğini ve burada halen uluslararası insancıl hukukun geçerli olduğunu vurguladı.

Colville, işgalci güç olarak İsrail'in işgal altındaki topraklarda özel mülkiyete ve uluslararası hukuka saygı göstermesi ve bunlara el koymaması gerektiğinin altını çizdi.

"Tahliyeleri derhal durdurun"

İsrail'in Doğu Kudüs dahil işgal altındaki topraklarda Filistinli aileleri evlerinden çıkarmak için kendi yasalarını uygulayamayacağına işaret eden Colville, İsrail'i uluslararası hukuka saygı göstermeye davet etti.

Colville, 8 Filistinli ailenin İsrail makamlarınca evlerinden zorla çıkarılarak İsrail'in işgal ettiği bölgeye nakledilmesinin, uluslararası insancıl hukuk uyarınca yasaklandığı ve savaş suçu teşkil edebileceği uyarısını yaptı.

İsrail'i, tahliyeleri protesto edenler de dahil olmak üzere ifade ve toplanma özgürlüğüne saygı göstermeye çağıran Colville, ayrıca Doğu Kudüs'te güvenlik sağlanırken aşırı güç kullanılmaması gerektiğini kaydetti.

İsrail'in ihlalleri Gazze'de protesto edilmişti

Gazze'deki Filistinli grupları bünyesinde bulunduran Ulusal ve İslami Güçler Birliğinin dün organize ettiği gösteride İsrail'in Doğu Kudüs'teki ihlalleri protesto edilmişti.

Eylemciler, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Kudüs sakinlerine ve Mescid-i Aksa'ya destek mesajları vermişti.

İsrail'in, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı evleri yıkma planı ile kentin Yahudileştirilmesi çalışmaları çerçevesinde Filistinlilere yönelik sistematik tehcir politikası uyguladığı gözleniyor.

Doğu Kudüs'teki İsrail Merkez Mahkemesi, bu yılın başından itibaren Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki 7 Filistinli ailenin İsrailli yerleşimciler lehine evlerinden tahliye edilmesi yönündeki kararı onaylamıştı.

Birleşmiş Milletler, Doğu Kudüs, İsrail, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: BM: İsrail'in Kudüs'teki 8 Filistinli aileyi zorla tahliye etmesi savaş suçu teşkil edebilir - Son Dakika


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