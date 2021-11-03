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Son dakika haberi | BM, küresel iklim olaylarındaki veri boşluğunu doldurmak için yeni birim kurdu - Son Dakika

Son dakika haberi | BM, küresel iklim olaylarındaki veri boşluğunu doldurmak için yeni birim kurdu

03.11.2021 20:15
Son dakika haberi | BM, küresel iklim olaylarındaki veri boşluğunu doldurmak için yeni birim kurdu

Son dakika gelişmesine göre Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), BM Kalkınma Programı ve BM Çevre Programı, iklim değişikliğine karşı tedbirleri güçlendirmek ve dünyadaki iklim olaylarına dair veri boşluğunu doldurmak üzere yeni uluslararası mekanizma oluşturdu.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), BM Kalkınma Programı ve BM Çevre Programı, iklim değişikliğine karşı tedbirleri güçlendirmek ve dünyadaki iklim olaylarına dair veri boşluğunu doldurmak üzere yeni uluslararası mekanizma oluşturdu.

BM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sistematik Gözlem Finansmanı Tesisi (SOFF) adı verilen mekanizma, Glasgow'daki BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) belirlenen "gelişmiş ülkelerin iklim olaylarına karşı uyum ve hafifletme çabalarına finansal destek verme" hedefi doğrultusunda hareket edecek.

SOFF ayrıca az gelişmiş ülkeler ve küçük ada ülkelerindeki iklim ve hava gözlemlerine dair verilerdeki yetersizliği ele alacak. Mekanizma aynı zamanda, iklim olaylarına ilişkin yeterli bilgi edinmeye engel teşkil eden veri boşluklarını doldurarak, iklim değişikliğine dair uluslararası adımları güçlendirecek.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, SOFF'nin kuruluşuna ilişkin, "Doğa ve iklim olaylarına ilişkin veri boşluklarını doldurmak etkili bir yatırımdır." açıklamasında bulundu.

DMÖ Genel Sekreteri Petteri Taalas da "Bugün gelişmekte olan küçük ada devletleri ve az gelişmiş ülkelerdeki doğa ve iklim olaylarına dair gerekli gözlemlerin sadece yüzde 10'u yapılabilmiştir." diyerek, iklim değişikliğini ele almak için yeni birim kurulmasını destekledi.

BM Çevre Programı İcra Direktörü Inger Andersen ise SOFF'nin afet yönetimini ilerletme, insan hayatını kurtarma, biyolojik çeşitlilik, gıda güvenliği, su temini ve ekonomik büyüme gibi alanlarda somut faydalar getireceği değerlendirmesinde bulundu.

BM Kalkınma Programı Başkanı Achim Steiner, iklim değişikliği etkilerini azaltma ve iklime uyum politikalarını destekleyecek uluslararası adımların atılması gerektiğinin altını çizdi.

İklim değişikliğinin etkisini giderek artırdığı vurgusunu yapan Steiner, "SOFF'nin kurulması, muhtaç durumdaki toplumlara yardım edilmesi ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin önüne geçilmesi yolunda gerekli direncin sağlanması konusunda öncelikli ihtiyacın karşılanmasını sağlamıştır." dedi.

Birleşmiş Milletler, Meteoroloji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | BM, küresel iklim olaylarındaki veri boşluğunu doldurmak için yeni birim kurdu - Son Dakika


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