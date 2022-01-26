Son dakika haberi: BM Libya Temsilcisi, askeri yetkililerle "silahlı oluşumların entegresini" görüştü - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Libya ordusundan yetkililer ile silahlı oluşumların devlet kurumlarına entegre planlarını görüştü.

Williams, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başkent Trablus'taki Ebu Sitte Deniz Üssü'nde "410 Komitesi" Başkanı General Mahmud bin Yaza ile bir araya geldiğini belirtti.

Askeri yetkililerden komitenin çalışmaları ve silahlı oluşumların devlet kurumları ile özel sektöre entegresine ilişkin planlarını dinlediğini aktaran Williams, "Görüşmede Libya'nın silahsızlanma ve entegrasyon programı çerçevesinde tüm fertleri kucaklamaya kadir olduğunu teyit ettiler. Ancak bu, istikrarı ve dış müdahalenin sınırlanmasını gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Williams, görüşmede ayrıca BM'nin Libya'da silahsızlanma çalışmalarına destek yollarının da konuşulduğunu aktardı.

Libya Genelkurmay Başkanlığına bağlı 410 Komitesi, ülkenin doğusunda bulunan Halife Hafter liderliğindeki gayrimeşru güçlerin Nisan 2019'da başkent Trablus'a başlattığı saldırılara karşı orduya destek için bir mekanizma hazırlamakla görevlendirilmişti.

Libya hükümeti Ekim 2021'de de silahlı gruplar bünyesindeki gençleri devlet kurumlarına entegre etmeyi amaçlayan bir proje başlatmıştı.

Uluslararası ve bölgesel çabalarla Libya'da birçok kurumun birleşmesi sağlansa da askeri kurumlardaki parçalı yapılanma sürüyor.