Son dakika haberi... BM, MINUSMA Sözcüsü'nün Mali'den sınır dışı edilme kararına tepki gösterdi - Son Dakika
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Son dakika haberi... BM, MINUSMA Sözcüsü'nün Mali'den sınır dışı edilme kararına tepki gösterdi

21.07.2022 02:18
Son dakika haberi... BM, MINUSMA Sözcüsü'nün Mali'den sınır dışı edilme kararına tepki gösterdi

Son dakika haberler... BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Sözcüsü'nün sınır dışı edilme kararından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Sözcüsü'nün sınır dışı edilme kararından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Mali makamlarının Mali'deki MINUSMA misyonunun bir personelinden 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini talep etme kararından derin üzüntü duyuyoruz." dedi.

"İstenmeyen kişi" (persona non grata???????) ilkesinin BM personeli için geçerli olmadığını belirten Haq, "Bunun BM'nin ayrıcalıkları ve dokunulmazlıklarıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere BM Sözleşmesi yükümlülükleriyle uyumsuz olduğunu belirtmek önemlidir." diye ekledi.

Sözcü Yardımcısı, "Mali'deki MINUSMA ve Birleşmiş Milletler Genel Merkezi, bu konuda yetkili makamlarla birlikte konuyu takip etmek için uygun önlemleri alıyor." ifadesini kullandı.

MINUSMA, Mali'deki siyasi süreçleri desteklemek için 25 Nisan 2013'te, 2100 sayılı Güvenlik Konseyi Kararı ile kuruldu.

Mali hükümeti dün, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Sözcüsü Olivier Salgado'yu sosyal medya paylaşımları nedeniyle sınır dışı etme kararı almıştı.

Mali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mali'nin gözaltına aldığı 49 Fildişi Sahili askerine ilişkin müsamaha edilemeyecek paylaşımları nedeniyle Salgado'nun sınır dışı edilmesine karar verildiği belirtilmiş, Sözcü'nün 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istenmişti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... BM, MINUSMA Sözcüsü'nün Mali'den sınır dışı edilme kararına tepki gösterdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... BM, MINUSMA Sözcüsü'nün Mali'den sınır dışı edilme kararına tepki gösterdi - Son Dakika
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