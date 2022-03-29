Son dakika haberi... BM: Ukrayna'da en az 1179 sivil öldü, 3 milyon 901 bin 713 mülteci komşu ülkelere geçti - Son Dakika
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Son dakika haberi... BM: Ukrayna'da en az 1179 sivil öldü, 3 milyon 901 bin 713 mülteci komşu ülkelere geçti

29.03.2022 17:19
Son dakika haberi... BM: Ukrayna'da en az 1179 sivil öldü, 3 milyon 901 bin 713 mülteci komşu ülkelere geçti

Edinilen son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler (BM) Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1179 sivilin hayatını kaybettiğini, 1860 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 901 bin 713 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Rusya- Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1179 sivilin hayatını kaybettiğini, 1860 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 901 bin 713 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-28 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 901 bin 713 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 314 bin 623), Romanya'ya (602 bin 461), Moldova'ya (385 bin 222), Macaristan'a (359 bin 197) ve Slovakya'ya (278 bin 238) mültecinin geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

Öte yandan, BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ukrayna içinde de 6,5 milyon sivilin yerinden edildiğini, böylelikle komşu ülkelere geçen mültecilerle birlikte yerinden edilen Ukraynalıların toplam sayısının 10 milyona ulaştığını bildirmişti.

En az 1179 sivil hayatını kaybetti

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre ise Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-28 Mart'ta en az 1179 sivil hayatını kaybetti, 1860 sivil yaralandı.

Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Ukraynalı makamlardan dün yapılan açıklamada, savaşın başından bu yana 143 çocuğun öldüğü, 216 çocuğun da yaralandığı bildirilmişti.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı çok daha fazla.

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BM'ye göre Ukrayna'da en az 1151 sivil öldü, 3 milyon 866 bin 224 mülteci komşu ülkelere geçti BM'ye göre Ukrayna'da en az 1151 sivil öldü, 3 milyon 866 bin 224 mülteci komşu ülkelere geçti Son dakika haberi: BM: Ukrayna'da en az 1119 sivil öldü, 3 milyon 821 bin 49 mülteci komşu ülkelere geçti Son dakika haberi: BM: Ukrayna'da en az 1119 sivil öldü, 3 milyon 821 bin 49 mülteci komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Mülteci, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... BM: Ukrayna'da en az 1179 sivil öldü, 3 milyon 901 bin 713 mülteci komşu ülkelere geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... BM: Ukrayna'da en az 1179 sivil öldü, 3 milyon 901 bin 713 mülteci komşu ülkelere geçti - Son Dakika
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