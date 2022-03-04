Son dakika haberi: BM: Ukrayna'da ölü ve yaralı sayısı 1000'i geçti - Son Dakika
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Son dakika haberi: BM: Ukrayna'da ölü ve yaralı sayısı 1000'i geçti

04.03.2022 23:18
Son dakika haberi: BM: Ukrayna'da ölü ve yaralı sayısı 1000'i geçti

Edinilen son dakika gelişmesine göre BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana ölen ve yaralanan sivillerin sayısının 1000'i geçtiğini açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana ölen ve yaralanan sivillerin sayısının 1000'i geçtiğini açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Ukrayna'da Rus işgalinde şimdiye kadar 331 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

24 Şubat-3 Mart'ta ölen ve yaralan sivillerin sayısının 1006'ya yükseldiğini belirten Dujarric, 1,2 milyondan fazla kişinin ise ülkeden ayrıldığını ifade etti.

Ancak Ukraynalı yetkililer, ölü sayısının 2 binden fazla olduğunu belirtiyor.

Rusya ve Ukrayna arasında siviller için güvenli koridor sağlanması yönündeki anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Dujarric, Ukrayna'nın birçok şehrinde günlerdir devam eden bombardıman nedeniyle alt yapının ciddi zarar gördüğünü ifade etti.

Dujarric, ATM'lerde para kalmadığını ve ülkede para transferlerinde kesintiler yaşandığını kaydetti.

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Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: BM: Ukrayna'da ölü ve yaralı sayısı 1000'i geçti - Son Dakika


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