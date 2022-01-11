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Son dakika haberi: BM, Yemen'in Hudeyde ilindeki limanların askeri amaçla kullanıldığı iddialarından endişeli - Son Dakika

Son dakika haberi: BM, Yemen'in Hudeyde ilindeki limanların askeri amaçla kullanıldığı iddialarından endişeli

11.01.2022 21:22
Son dakika haberi: BM, Yemen'in Hudeyde ilindeki limanların askeri amaçla kullanıldığı iddialarından endişeli

Son dakika gündem haberine göre Birleşmiş Milletler Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu (UNMHA), Yemen'in Hudeyde ilindeki limanların askeri amaçlarla kullanıldığı yönündeki iddiaları endişeyle takip ettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu (UNMHA), Yemen'in Hudeyde ilindeki limanların askeri amaçlarla kullanıldığı yönündeki iddiaları endişeyle takip ettiğini duyurdu.

UNMHA'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde'deki limanların milyonlarca Yemenli için can damarı niteliğinde olduğu ifade edildi.

Hudeyde'deki limanların askeri amaçlarla kullanıldığı yönündeki iddiaların endişeyle takip edildiği aktarılan açıklamada, "UNMHA, limanların askeri amaçlarla kullanıldığı endişelerini gidermeye hazır ve yetkisi dahilindeki limanların teftiş edilmesi yönünde talepte bulunuldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, taraflara "itidal ve Yemen halkının çıkarları gereği kamu tesisleri ile limanların korunması" çağrısında bulunuldu.

Yemen'de hükümete destek veren Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, 8 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İran destekli Husileri "Hudeyde'deki Salif Limanı'nı terör faaliyetleri ve bomba yüklü tekneler göndermek için kullanmakla" suçlamıştı. Maliki, "Hudeyde Limanı da İran'dan gelen balistik füzelerin ulaştığı ana liman. Limanları hedef almak istemiyoruz ve (Yemen krizine) kapsamlı bir siyasi çözüm arıyoruz." demişti.

Husilerin sözde Dışişleri Bakanı Hişam Şeref ise Suudi Arabistan'ı "Hudeyde'deki limanları yok etme niyetini gerekçelendirmek için bu limanların silah kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanıldığı iddiasını ortaya atmakla" suçlamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun destek verdiği hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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Birleşmiş Milletler, Twitter, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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