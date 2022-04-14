Son dakika haberi! BM Yemen Koordinatörü ve Katar Dışişleri Bakanı, "Safir tankeri" meselesini görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberi! BM Yemen Koordinatörü ve Katar Dışişleri Bakanı, "Safir tankeri" meselesini görüştü

14.04.2022 23:37
Son dakika haberi! BM Yemen Koordinatörü ve Katar Dışişleri Bakanı, "Safir tankeri" meselesini görüştü

Son dakika gündem haberine göre Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Koordinatörü David Gressly, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Kızıldeniz'de çevre felaketine yol açma ihtimali taşıyan Safir petrol tankeri meselesini görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Koordinatörü David Gressly, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Kızıldeniz'de çevre felaketine yol açma ihtimali taşıyan Safir petrol tankeri meselesini görüştü.

Gressly, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Safir petrol tankeri tehdidiyle ilgili BM planını görüşmek üzere Katar'ı ziyaret ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Al Sani ve diğer Katarlı yetkililerle yapılan görüşmelerin son derece verimli geçtiğini ifade eden Gressly, Safir tankeri sorununun çözümünü görüşmek üzere Körfez'deki üçüncü ve son durağının Katar olduğunu aktardı.

Gressly, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) de aynı konuyu masaya yatırmak üzere görüşmelerde bulunmuştu.

Yemen hükümeti de Kızıldeniz'de çevre felaketine yol açma ihtimali taşıyan Safir petrol tankerinin boşaltılmasına yönelik BM planının başarısı için gerekli tüm yardımı sunmaya hazır olduğunu duyurmuştu.

Gressly, 8 Nisan'da BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, petrol sızdırma riski olan Safir tankeri için "saatli bomba" uyarısı yapmıştı.

Hudeyde açıklarında 2015'ten beri bakım görmemiş Safir petrol tankerinden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor.

BM, olası sızıntının 30 yıl önceki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olabileceği konusunda uzun süredir uyarıyor.

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Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Katar, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! BM Yemen Koordinatörü ve Katar Dışişleri Bakanı, 'Safir tankeri' meselesini görüştü - Son Dakika


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