Son dakika haberi: BM Yemen Özel Temsilcisi, Yemen Başbakanı Abdulmelik ile Marib'deki askeri tırmanışı ele aldı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, geçici başkent Aden'de Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik ile Yemen'deki son gelişmeleri ve Marib ilindeki askeri tırmanışı görüştü.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Özel Temsilci Grundberg, Başbakan Abdulmelik ile geçici başkent Aden'de bir araya geldi.

Görüşmede Abdulmelik İran destekli Husilerin insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle Marib'de sivillere yönelik saldırılarına karşı uluslararası düzeyde bir tutum sergilenmesi gerektiğini dile getirdi.

Marib'deki askeri tırmanışın savaşı başka bir boyuta taşıdığını aktaran Abdulmelik, "Marib'de şiddetin devam etmesi ve Husilerin tırmanan saldırıları durumu daha karmaşık hale getiriyor ve savaşı başka bir boyuta taşıyor." ifadelerini kullandı.

Özel Temsilci Grundberg de Yemen'deki krizin çözümüne yönelik siyasi sürecin yeniden başlatılması için yaptığı bölgesel ve uluslararası turun sonuçları hakkında Abdulmelik'e bilgi verdi.

Barışa katkı sunmayan son gelişmeler hakkındaki endişesini dile getiren Grundberg, yaptığı bölge turundaki temaslarında başta Marib olmak üzere tüm çatışma bölgelerinde şiddetin durdurulması gerektiği konusunda herkesin fikir birliğinde olduğunu dile getirdi.

Özel Temsilci Grundberg Yemen'deki krizin çözümüne yönelik 19 Eylül'de Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile 28 Ekim'de BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş ile bir araya gelmişti.

Yemen'de hükümetin önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ile doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye yönelik saldırılarını artırdı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.