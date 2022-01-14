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Son dakika haberi... BM, yıl başından bu yana Tigray'daki hava saldırılarında en az 108 sivilin öldüğünü duyurdu - Son Dakika

Son dakika haberi... BM, yıl başından bu yana Tigray'daki hava saldırılarında en az 108 sivilin öldüğünü duyurdu

14.01.2022 14:34
Son dakika haberi... BM, yıl başından bu yana Tigray'daki hava saldırılarında en az 108 sivilin öldüğünü duyurdu

Son dakika gündem haberi... Birleşmiş Milletler (BM), yıl başından bu yana Etiyopya'nın Tigray eyaletine Etiyopya hava kuvvetlerince gerçekleştirildiği iddia edilen hava saldırılarında en az 108 sivilin öldüğünü, 75 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), yıl başından bu yana Etiyopya'nın Tigray eyaletine Etiyopya hava kuvvetlerince gerçekleştirildiği iddia edilen hava saldırılarında en az 108 sivilin öldüğünü, 75 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, BM'nin Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, "Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki hava saldırılarından kaynaklanan sivil kayıplar ve nesnelerin tahrip edildiğine dair almaya devam ettiğimiz çok sayıda ve derinden rahatsız edici haberlerden endişe duyuyoruz." dedi.

Throssell, bu yıl, Etiyopya hava kuvvetlerince gerçekleştirildiği iddia edilen hava saldırılarında en az 108 sivilin öldüğü, 75 kişinin ise yaralandığı bilgisini paylaştı.

Sözcü Throssell, 10 Ocak'ta insansız hava aracı tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında, çoğu kadın 17 sivilin öldüğünü ve 21 kişinin yaralandığını ifade etti.

11 Ocak'ta, devlete ait Teknik Mesleki Eğitim ve Öğretim Enstitüsünün vurulduğunu ve 3 kişinin öldüğünü, 21 kişinin de yaralandığını aktaran Throssell, 12 Ocak'ta düzenlenen hava saldırısında da 72 yaşında bir kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

"Savaş suçu" uyarısı

Throssell, Etiyopya hükümeti ve müttefiklerini, uluslararası hukuktan doğan yükümlülükleri doğrultusunda sivillerin ve sivil nesnelerin korunmasını sağlamaya davet etti.

Ayrıca hava saldırıları da dahil olmak üzere herhangi bir saldırıda, ayrım, orantılılık ve önlem alınması gibi ilkelerine tam olarak uyulması gerektiğini vurgulayan Throssell, "Ayrımcılık ve orantılılık ilkelerine saygı gösterilmemesi, savaş suçu teşkil edebilir." uyarısında bulundu.

Etiyopya'daki çatışmalar

Bir yılı aşkın süredir iç savaşın yaşandığı Etiyopya'da, barışın tesis edilmesi için ilk kez 29 Aralık 2021'de, 11 kişiden oluşan Ulusal Diyalog Komisyonu kurulmuştu.

Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) bağlı isyancıları ülkenin kuzeyindeki Amhara ve Afar eyaletlerinden çıkaran Etiyopya, Tigray eyaletine yeniden operasyon planlanmadığını açıklamıştı.

Hükümet güçleriyle isyancılar arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar, şimdiye dek yüz binlerce kişiyi yerinden etti ve milyonlarca kişiyi insani yardıma muhtaç hale getirdi.

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Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Etiyopya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... BM, yıl başından bu yana Tigray'daki hava saldırılarında en az 108 sivilin öldüğünü duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... BM, yıl başından bu yana Tigray'daki hava saldırılarında en az 108 sivilin öldüğünü duyurdu - Son Dakika
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