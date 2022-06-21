Son dakika haberi... BMGK Mali'deki BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonuna saldırıyı kınadı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Mali'deki Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonuna (MINUSMA) düzenlenen saldırı şiddetle kınandı.

BMGK üyeleri New York'taki toplantıda, 19 Haziran'da MINUSMA'ya düzenlenen saldırıyı ve ardından Gineli bir barış gücü askerinin öldürülmesini kınayarak en sert şekilde tepki gösterdi.

Güvenlik Konseyi üyeleri ayrıca, 18 Haziran 2022'de Gao ve Bankass yakınlarında gerçekleştirilen ve ardından sivillerin öldürüldüğü saldırıları da en sert şekilde kınarken kurbanların ailelerine ve Mali Geçiş Hükümeti'ne en derin taziyelerini iletti.

BMGK toplantısında BM personelinin, varlıklarının emniyet ve güvenliğinin birincil sorumluluğunun ev sahibi devletlere ait olduğunun altını çizildi, MINUSMA ile Mali Geçiş Hükümeti arasındaki angajman ve iletişimin önemi vurgulandı.

Güvenlik Konseyi, terörün her türünün uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden birini oluşturduğunu bir kez daha teyit ederek tüm devletleri, uluslararası hukuk ve ilgili Güvenlik Konseyi kararları kapsamındaki yükümlülükleri doğrultusunda aktif iş birliği yapmaya çağırdı.

Mali'deki güvenlik durumu ve Sahel bölgesindeki terör tehdidinin ulus ötesi boyutuyla ilgili endişelerin dile getirildiği toplantıda Malili taraflara, Mali'de Barış ve Uzlaşma Anlaşmasını daha fazla gecikmeden tam olarak uygulama çağrısı yapıldı.