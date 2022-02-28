Son dakika haberi... BMGK, Yemen'de Husilere yönelik silah ambargosu kararını uzattı - Son Dakika
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Son dakika haberi... BMGK, Yemen'de Husilere yönelik silah ambargosu kararını uzattı

28.02.2022 20:03
Son dakika haberi... BMGK, Yemen'de Husilere yönelik silah ambargosu kararını uzattı

Son dakika haber: BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'de Husi gruplara yönelik uluslararası silah ambargosu yaptırımlarını uzattı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'de Husi gruplara yönelik uluslararası silah ambargosu yaptırımlarını uzattı.

İngiltere'nin konseye sunduğu ilgili tasarı, 15 üyeden 11'inin oyu ile kabul edildi. İrlanda, Meksika, Brezilya ve Norveç oylamada çekimser kaldı.

Kabul edilen tasarı, üye devletlere "kara ve deniz yolları üzerinden silah ve bileşenlerinin kaçakçılığıyla mücadele çabalarını artırma" çağrısında bulunuyor ve tüm üye devletlerden bu tür aktarımları önlemek için yükümlülüklerini yerine getirmesi isteniyor.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, England, Silah, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... BMGK, Yemen'de Husilere yönelik silah ambargosu kararını uzattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... BMGK, Yemen'de Husilere yönelik silah ambargosu kararını uzattı - Son Dakika
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