Üye Girişi
Bodrum'da kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Bodrum'da kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı

09.02.2022 16:16

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 4 kişinin bir kişiyi arazi meselesi nedeniyle darbettiği anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 4 kişinin bir kişiyi arazi meselesi nedeniyle darbettiği anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Bitez Mahallesi'nde H.G. ile M.Y. arasında iddiaya göre, arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.Y. ve üç yakını H.G'yi arazinin içerisinde bir süre kovalayıp yere düşürdükten sonra darbetmeye başladı.

Saldırının ardından H.G. kendi imkanlarıyla Bodrum Devlet Hastanesine giderek durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Saldırının ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden Mehmet Emin Y. ve Ali Y. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden Abdurrahim Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firar eden bir kişinin ise arandığı öğrenildi.

Öte yandan kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bodrum'da kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı
Bodrum'da kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı
Bodrum'da kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı

YORUMLAR
500

Bodrum, Bitez, Muğla, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:00 Bir ayrılık haberi daha! Şarkıcı Emrah, iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandı
16:49 Tesisatçılar 44 milyon dolar değerinde uyuşturucu buldu!
16:44 HDP'li Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma için tebligat gönderildi!
16:32 Trabzon'lu Belediye Başkanı, Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe'yi hedef aldı: Şike yapmayacaksın
16:31 Turizm işletmeleri de elektrikten nasibini aldı! 570 bin liralık fatura geldi
16:29 Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un acı günü! Korona tedavisi gören halası hayatını kaybetti
16:12 Yüklü tazminat yolda! Domenec Torrent ile yolların ayrılması o kadar kolay değil
16:11 Yine "olağanüstü hal" önerdi! Prof. Dr. Özgenç'ten ekonomik bunalım nedenli güvenlik uyarısı
16:05 Miras yüzünden annesini ve kardeşini öldürmüştü! Vali yardımcısına ağırlaştırılmış müebbet verildi
16:04 Kuruluş Osman'da bugün neler olacak? Osman Bey, Söğüt'ü Geyhatu ve Moğollardan nasıl koruyacak?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 17:04:59. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement