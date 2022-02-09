Bodrum'da kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 4 kişinin bir kişiyi arazi meselesi nedeniyle darbettiği anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Bitez Mahallesi'nde H.G. ile M.Y. arasında iddiaya göre, arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.Y. ve üç yakını H.G'yi arazinin içerisinde bir süre kovalayıp yere düşürdükten sonra darbetmeye başladı.

Saldırının ardından H.G. kendi imkanlarıyla Bodrum Devlet Hastanesine giderek durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Saldırının ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden Mehmet Emin Y. ve Ali Y. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden Abdurrahim Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firar eden bir kişinin ise arandığı öğrenildi.

Öte yandan kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.